Kızıltepe'de Yangında Hayatını Kaybeden Merve Kerse, Kuzeni Bekir Çeçen'in Yanına Defnedildi

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Kerse'nin cenazesi, aynı olayda yaşamını yitiren kuzeni Bekir Çeçen'in yanına defnedildi. Yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

KUZENİ BEKİR'İN YANINA DEFNEDİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden kuzeni Merve Kerse'nin (5) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Merve'nin cenazesi, Kızıltepe ilçesine getirilerek gözyaşlarıyla aynı yangında yaşamını yitiren kuzeni Bekir Çeçen'in (5) yanında toprağa verildi.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
