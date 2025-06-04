Kızıltepe'de Yangın: 350 Dönüm Buğday Alanı Zarar Gördü

Kızıltepe'de Yangın: 350 Dönüm Buğday Alanı Zarar Gördü
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında 350 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkış nedeni araştırılıyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında 350 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde buğday ekili tarlada çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 350 dönüm buğday ekili alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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