Kızıltepe'de Yangın: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 12 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 1 çocuk öldü, 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sanayi Mahallesi 751 Sokak'ta 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince duvarı kırılan odadan tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 6'sı çocuk 13 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Çocuklardan 5 yaşındaki Bekir Ç. kurtarılamadı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.