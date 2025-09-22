Haberler

Kızıltepe'de Üst Geçidi Kullanmayıp Karşıya Geçmeye Çalışan Adam Otomobilin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üst geçidi kullanmayarak tel bariyerin üzerinden atlayan 30 yaşındaki Emin A., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emin A.'nın durumu kritik.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde üst geçidi kullanmayıp tel bariyerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Emin A. (30), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Vatan Caddesi'ndeki üst geçidi kullanmayan Emin A., tel bariyerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada gelen otomobil, Emin A.'ya çarptı. Kazada Emin A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emin A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

