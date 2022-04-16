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Kızıltepe'de üniversiteye hazırlık kursları

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Kızıltepe'de üniversiteye hazırlık kursları

Kızıltepe ilçesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik kurs kayıtları başladı.

Kızıltepe ilçesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik kurs kayıtları başladı.

Kızıltepe Kaymakamlığı, Belediye ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik beden eğitimi, müzik ve resim kurslarının kayıtları başladı.

Kurslarda bireysel ve grup çalışmaları uygulanacak.

Mayıs ayında başlayacak olan kurslardan öğrenciler ücretsiz bir şekilde faydalanacak.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, kursları eğitimde eşitlik ilkesi çerçevesinde açtıklarını ve herkesin kurslardan faydalanabileceğini söyledi.

Çam, "Amacımız özellikle sosyo ekonomik düzeyi düşük öğrencilerin üniversitelerin özel yetenek ile alan bölümlerine hazırlanma imkanı sağlamaktır." dedi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Müzik, Güncel, Haberler

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