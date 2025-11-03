Haberler

Kızıltepe'de Trafik Kazasında 6 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun Akdoğan Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, her iki araçtaki H.H (46), A.Ç. (33), Ş.Ç. (25), H.Ç. (35), C.Ç. (10) ve S.Ç. (55) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.H'nin (46) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
