Kızıltepe'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Veysel T. (21) hayatını kaybetti, Mustafa K. (17) ağır yaralandı.

Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.