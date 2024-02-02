Kızıltepe'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolu Kırkkuyu mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, İ.Y. (31) yönetimindeki otomobil şarampole devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolu Kırkkuyu mevkisinde İ.Y. (31) yönetimindeki 05 AZ 229 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.