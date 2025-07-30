Kızıltepe'de Tır Kontrolden Çıktı: Sürücü Yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı. Kontrolden çıkan tır, tarla içine girdi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, kırsal Sürekli Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Kazada, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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