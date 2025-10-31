Kızıltepe'de TIR Kazasında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde babasının kullandığı TIR'ın altında kalan Abdulkadir Cengiz (2), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Eskin Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, evinin önünde oyun oynadığı sırada babasının kullandığı TIR'ın altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cengiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılığın olay yeri incelemesinin ardından Cengiz'in cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürürken, olayla ilgili inceleme sürüyor.