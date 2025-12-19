Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Hevi Malgaz, bir tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı 78 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Ersoylu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hevi Malgaz'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Malgaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Malgaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel