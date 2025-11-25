Haberler

Kızıltepe'de TIR ile otomobil çarpıştı: 16 yaşındaki Serkan Yıldırım hayatını kaybetti

Kızıltepe'de TIR ile otomobil çarpıştı: 16 yaşındaki Serkan Yıldırım hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 16 yaşındaki Serkan Yıldırım hayatını kaybetti. Kaza sonrası yaralanan Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Serkan Yıldırım (16), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Eymirli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İrfan Aydın yönetimindeki 31 Y 3337 plakalı TIR ile plakası belirlenemeyen Özgür T. (22) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle TIR devrilirken, savrulan otomobilin çarptığı yaya Serkan Yıldırım da yaralandı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde TIR şoförü İrfan Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Özgür T. ile Serkan Yıldırım Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serkan Yıldırım, sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İrfan Aydın ile Serkan Yıldırım'ın cansız bedenleri otopsi için hastane morguna götürüldü. Otomobilin sürücüsü Özgür T.'nin tedavisi sürerken; otopsi işlemleri tamamlanan Serkan Yıldırım'ın cenazesi, Artuklu ilçesi kırsal Gökçe Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.