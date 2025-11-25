Kızıltepe'de TIR ile otomobil çarpıştı: 16 yaşındaki Serkan Yıldırım hayatını kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Serkan Yıldırım (16), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Eymirli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İrfan Aydın yönetimindeki 31 Y 3337 plakalı TIR ile plakası belirlenemeyen Özgür T. (22) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle TIR devrilirken, savrulan otomobilin çarptığı yaya Serkan Yıldırım da yaralandı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde TIR şoförü İrfan Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Özgür T. ile Serkan Yıldırım Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serkan Yıldırım, sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İrfan Aydın ile Serkan Yıldırım'ın cansız bedenleri otopsi için hastane morguna götürüldü. Otomobilin sürücüsü Özgür T.'nin tedavisi sürerken; otopsi işlemleri tamamlanan Serkan Yıldırım'ın cenazesi, Artuklu ilçesi kırsal Gökçe Mahallesi'nde toprağa verildi.