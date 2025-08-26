Kızıltepe'de Taşlı Sopalı Kavga: 4 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, K.G. (43), M.G. (15), L.A. (30) ve H.A. (19) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
