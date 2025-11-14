Kızıltepe'de Tarihi Sikkeler Operasyonu: 4 Bin 897 Sikke Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 897 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçede "Anadolu Mirası" adıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda Helenistik ve Roma dönemlerine ait tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak için müşteri aradığı belirlenen A.A. ve S.T'nin aracında arama yapıldı.

Araçta, 4 bin 897 sikke bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.