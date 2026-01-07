Haberler

Mardin'de Sokakta Kadın ve Çocukları Darbeden Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin'de Sokakta Kadın ve Çocukları Darbeden Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, sokakta gördüğü kadın ve çocukları darbetti. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, sokakta gördüğü kadın ve çocukları darbetti. O anlar kameraya yansırken, psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheli gözaltına aldı.

Olay, dün öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi, önce kucağında bebek ile sokakta yürüyen kadına saldırdı. Yere düşen kadın, bebeğine zarar gelmesin diye sıkıca sarılırken, şüpheli kadına yumruk attı. Ardından şüpheli, evinin önünde oyun oynayan kız çocuğuna yöneldi. Şüpheliyi gören kız çocuğu evine doğru koşmaya çalıştı. Ancak şüpheli kız çocuğunun başına yumruk attı. Yumruğun şiddetiyle kız çocuğu içeri doğru fırladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalleli tarafından yakalanan saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

Bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar tamamen askıya alındı
Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası