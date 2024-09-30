Kızıltepe'de Sokak Köpeğinin Ayağı Alçıya Alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak köpeğinin kırılan ayağı, alçıya alınarak tedavi edildi.

Kızıltepe ilçesinde sekerek yürüyen sokak köpeğini görenler, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köpeği Kızıltepe Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Burada yapılan tetkiklerde köpeğin sol ön ayağının kırıldığı belirledi. Görevliler, köpeğin ayağını alçıya aldı. Gerekli tedavileri yapılan yaralı köpeğin, sağlığına kavuşana kadar merkezde kalacağı belirtildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,