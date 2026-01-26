Mardin'de hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanenin önünde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Olay sonrası hastanede tedavi gören hastalar ambulanslarla diğer hastanelere sevk edildi. Gözaltı sayısı 10'a yükseldi.
HASTALAR BAŞKA HASTANELERE YÖNLENDİRİLDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanenin önünde iki grup arasında çıkan, Suud Çeçen'in (56) öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından hastanede tedavi gören hastalar, ambulanslarla çevredeki diğer hastanelere yönlendirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 10'a yükseldi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel