Mardin'de hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

HASTALAR BAŞKA HASTANELERE YÖNLENDİRİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanenin önünde iki grup arasında çıkan, Suud Çeçen'in (56) öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından hastanede tedavi gören hastalar, ambulanslarla çevredeki diğer hastanelere yönlendirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.