Haberler

Mardin'de hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanenin önünde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Olay sonrası hastanede tedavi gören hastalar ambulanslarla diğer hastanelere sevk edildi. Gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

HASTALAR BAŞKA HASTANELERE YÖNLENDİRİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanenin önünde iki grup arasında çıkan, Suud Çeçen'in (56) öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından hastanede tedavi gören hastalar, ambulanslarla çevredeki diğer hastanelere yönlendirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O meşhur fotoğrafın kahramanı 'Ali Dede'den acı haber

'Ali Dede'den acı haber
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
O meşhur fotoğrafın kahramanı 'Ali Dede'den acı haber

'Ali Dede'den acı haber
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Özlem Çerçioğlu'na büyük ayıp