Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Aktepe Mahallesi'nde 32 yaşındaki A.U. ile kimliği öğrenilemeyen 1 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, yaralanan A.U. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.