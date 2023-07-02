Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Kırsal Aktepe Mahallesi'nde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise kaçtı.
Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Aktepe Mahallesi'nde 32 yaşındaki A.U. ile kimliği öğrenilemeyen 1 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, yaralanan A.U. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel