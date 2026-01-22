Haberler

Mardin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, araçta hasar meydana geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenikent Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 HHN 88 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
