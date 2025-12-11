Haberler

Sağanak nedeniyle su altında kalan mahalle ve tarım arazileri havadan görüntülendi

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Demet Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış, tarım arazileri ve evlerin avlularının su altında kalmasına neden oldu. Dronla yapılan görüntülemelerde su birikintileri ve zarar gören alanlar gözler önüne serildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Demet Mahallesi, sağanak sonrası su altında kaldı. Yağışın verdiği zarar dronla görüntülendi.

Kızıltepe ilçesinin kırsal Demet Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, su taşkınlarına neden oldu. Aşırı yağış sonrası tarım arazileri ve bazı evlerin avluları su altında kaldı. Zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde köyün büyük bir bölümünde su birikintilerinin oluştuğu, tarım arazileri, köy mezarlığı ve birçok evin avlusunun suyla kaplandığı görülüyor. Ekipler, mahallede zarar tespit çalışması başlattı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.

