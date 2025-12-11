Mardin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve tarım arazilerini su bastı.

İlçede dün akşam etkili olan sağanak, kırsal Demet Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu.

Hayatı olumsuz etkileyen aşırı yağış nedeniyle kırsal mahalledeki bazı tarım arazileri ve evlerin bahçeleri su altında kaldı.

Bu arada, zarar gören tarım arazileri ve evler dron ile görüntülendi.