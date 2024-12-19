Kızıltepe'de Pikap ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşanan kaza sonucunda 4 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ACS 191 plakalı hafif ticari araç ile 47 AAJ 36 plakalı pikap İpek Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Z.G (21), A.D (26), T.Ö. (65) ve O.K. (22) yaralandı.
Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel