Kızıltepe'de Pencereye Sıkışan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Kızıltepe ilçesinde soğuktan korunmak isteyen bir köpek, girdiği harabe evin penceresine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Kızıltepe ilçesinde pencereye sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ersoylu Mahallesi'nde soğuktan korunmak isteyen köpek girdiği harabe evin penceresine sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.