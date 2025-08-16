Kızıltepe'de Park Halindeki Araçta Erkek Cesedi Bulundu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobilde silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesinde meydana geldi. TOKİ konutları bölgesinde bir kişiyi otomobilde hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler hareketsiz halde bulunan Vedat Bagı'nın (29) silahla başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Bagı'nın cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.