Kızıltepe'de Park Halindeki Araçta Erkek Cesedi Bulundu

Kızıltepe'de Park Halindeki Araçta Erkek Cesedi Bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki bir otomobilde 29 yaşındaki Vedat Bagı'nın silahla başından vurulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesinde meydana geldi. TOKİ konutları bölgesinde bir kişiyi otomobilde hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler hareketsiz halde bulunan Vedat Bagı'nın (29) silahla başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Bagı'nın cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
