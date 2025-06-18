Kızıltepe'de Park Halindeki Araba Alev Aldı, Çevredekiler Müdahale Etti

Kızıltepe'de Park Halindeki Araba Alev Aldı, Çevredekiler Müdahale Etti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeyken motor kısmından alev alan otomobile çevredekiler, evinin penceresinden su dökerek müdahale etmeye çalıştı. Yangın, olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla söndürüldü.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde park halindeyken motor kısmından alev alıp yanan otomobile, yakındaki binanın 1'inci katındaki kişi, evinin penceresinden kovayla su döküp söndürmeye çalıştı. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra, Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın yanında park halindeki 34 DK 949 plakalı otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada binanın 1'inci katındaki kişi ise alevlere evinin penceresinden kovayla su dökerek müdahale etmeye çalıştı.

O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın, çevredekilerin ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Otomobilde hasar oluşurken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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