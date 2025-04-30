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Kızıltepe'de Otomobile Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

Kızıltepe'de Otomobile Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen saldırıda iki kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla düzenlenen 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 27 Nisan'da saat 23.30 sıralarında, Kızıltepe ilçesi kırsal Esenli ile Beşdeğirmen mahalleleri arasındaki mevkide meydana geldi. Kırsal Yurtderi Mahallesi'nde oturan, daha önce muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli olan akraba ailelerden biri, diğer aile fertlerinin içinde olduğu otomobile Kalaşnikof ile ateş açtı. Olayda otomobildeki amca A.E. ile yeğeni Ş.E. yaralandı. Yaralılar, aracı durdurmayıp evlerinin önüne çekerken, yakınlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan amca A.E., durumunun ağır olması üzerine Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Ş.E.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Jandarma ekipleri tarafından başlatılan incelemede, 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. ile M.E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. İsmi öğrenilemeyen diğer şüphelinin ise jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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