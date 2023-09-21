Kızıltepe'de Otomobil Çarptı, Sürücü Kaçtı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar A.'ya (20) otomobil çarptı. Serdar A. ağır yaralanırken, otomobilin sürücüsü ise kaçtı.

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar A.'ya çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Serdar A. ağır yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serdar A., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Serdar A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.