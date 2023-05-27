Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kızıltepe'de Okul Servisi Kaza Yaptı

Kızıltepe'de Okul Servisi Kaza Yaptı

Güncel Haberler

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Anadolu Lisesi çıkışında okul servisi bir çocuğa çarptı. Bir kız çocuğu yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Anadolu Lisesi çıkışında okul servisi bir çocuğa çarptı. Bir kız çocuğu yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Kızıltepe Anadolu Lisesi önünde kaza meydana geldi. Okul servisi çıkışta bir kız çocuğuna çarptı. Servisin çarptığı çocuk yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile çağrılan ambulans ile kız çocuğu Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Lisesi Kızıltepe Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title