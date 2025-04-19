Kızıltepe'de Öğrencinin Hayatı Kurtarıldı

Olay, 17 Nisan'da Kızıltepe ilçe merkezindeki Fırat İlkokulu'nda meydana geldi. 4. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Şahin Heciemin, teneffüste oyun oynadığı sırada baygınlık geçirip, yere düştü. Dili boğazına kaçan Heciemin'i öğretmenleri fark etti. Okulun müdür yardımcısı Hüseyin Kılınç, öğrencinin yanına gelerek müdahalede bulundu. Kılınç, öğrencinin boğazına kaçan dilini eli ile çıkararak nefes almasını sağladı. Heciemin kendine gelirken, çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan öğretmenin müdahale ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel