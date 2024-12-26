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Kızıltepe'de Öğrenci Servisi ile Cip Çarpıştı: 11 Yaralı

Kızıltepe'de Öğrenci Servisi ile Cip Çarpıştı: 11 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir öğrenci servisi ile cipin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenci servisi ile cipin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun 3. kilometresinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 BRV 61 plakalı öğrenci servisi ile 47 KN 212 plakalı cip çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Sinan B. (68), Abidin K. (50), Sakine S. (18), Muazzez T. (17), Nermin T. (17), Abdülcelil A. (16), Bedriye D. (15), Leyla C. (17), İsmail T. (14), Ömer T. (13) ve Ayla Y. (13) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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