Kızıltepe'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir mobilya imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde mobilya imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Mahalle'de bulunan mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber- Kamera: Salih KESKİN / MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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