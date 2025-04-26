Kızıltepe'de Minibüsün Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Arap Ökmen, şehir içi yolcu minibüsünün çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı fakat burada yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Erdemler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Arap Ökmen'e çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ökmen, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ökmen, burada hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel