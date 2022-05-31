Kızıltepe'de marketlere denetim - Haberler

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Kızıltepe'de marketlere denetim

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Kızıltepe'de marketlere denetim

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde ürünlerin gramaj, hijyen, tüketim tarihini kontrol ederek etiket ile kasa fiyatı karşılaştırması yaptı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, denetimlerin süreceğini belirterek, "Ekiplerimiz, fiyatların yanında özellikle hijyen koşullarını ve ekmeklerin gramajlarını da kontrol ediyor. Vatandaşlarımızın hakkını sonuna kadar koruyup fırsatçılara asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Kızıltepe Belediyesi Kızıltepe Mardin Zabıta Güncel Haberler

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