Kızıltepe'de marketlere denetim - Haberler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde ürünlerin gramaj, hijyen, tüketim tarihini kontrol ederek etiket ile kasa fiyatı karşılaştırması yaptı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, denetimlerin süreceğini belirterek, "Ekiplerimiz, fiyatların yanında özellikle hijyen koşullarını ve ekmeklerin gramajlarını da kontrol ediyor. Vatandaşlarımızın hakkını sonuna kadar koruyup fırsatçılara asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.