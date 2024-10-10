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Kızıltepe'de Madde Bağımlılarının Ateşe Verdiği Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Kızıltepe'de Madde Bağımlılarının Ateşe Verdiği Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde madde bağımlıları tarafından ateşe verilen geri dönüşüm tesisindeki yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması ile söndürüldü. İş yeri sahibi, madde bağımlıları yüzünden rahat uyuyamadıklarından şikayetçi oldu.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde madde bağımlılarının ateşe verdiği geri dönüşüm tesisindeki yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde dün 22.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre; mahalledeki bir geri dönüşüm tesisine gelen uyuşturucu bağımlıları, tesisteki bazı eşyaları ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyürken, madde bağımları kaçtı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 itfaiye aracı ve 18 personelin çalışması ile yaklaşık 4 saatte söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve hasar tespiti için inceleme başlatıldı.

'RAHAT UYUYAMIYORUZ'

İş yeri sahibi Murat Çelik, madde bağımlılarından şikayetçi olduğunu belirterek, "Akşam evdeydim, bekçimiz beni arayarak yangını haber verdi. Mahallede bonzai kullananlar, iş yerindeki çekyatları ateşe vermişler. Artık bu madde bağımlılarından rahat uyuyamıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Perişan olmuşuz, artık bıktık. Komşular da sağ olsun, hepsi gelmişler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Kızıltepe Güvenlik 3-sayfa İtfaiye Güncel Mardin Yaşam

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