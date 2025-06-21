Kızıltepe'de Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen bir koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden ekipler, halat yardımıyla koyunu mahsur kaldığı kuyuya inerek çıkardı ve hayvan sahibine teslim etti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde kuyuya düşen koyunu görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden itfaiye ekibi, kuyuya inerek halat yardımıyla koyunu mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Hayvan sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel