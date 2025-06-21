Kızıltepe'de Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arazide otlayan bir koyun, kuyuya düştü. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucu kurtarıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.Olay, Kızıltepe ilçesi kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide otlayan bir koyun, etrafı açık olan kuyunun içine düştü. Durumu fark eden çevredekiler, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bir itfaiye erini halat yardımıyla kuyuya indirdi. İpe bağlanan hayvan, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmayla yukarıya çekilerek kurtarılarak sahibine teslim edildi. Hayvanın sahibi, ekiplere teşekkür etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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