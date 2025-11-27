Haberler

Kızıltepe'de Kuyumcular Arasında Kanlı Kavga: 3 Yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kuyumcu esnafı arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, meydanda bulunan iki kuyumcu esnafı arasında iş yerinin önüne montajı yapılan klima motoru ve gider suyu yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Şirin D. (35), Diyar D. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken; polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Şirin D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
