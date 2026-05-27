Haberler

Mardin'de Kurban Bayramı'nda Hayvan Pazarında Hareketlilik

Mardin'de Kurban Bayramı'nda Hayvan Pazarında Hareketlilik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayvan pazarında hareketlilik yaşandı. Besiciler satışların geçen yıla göre düştüğünü belirtirken, kurbanlık fiyatları 8 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayvan pazarında hareketlilik yaşandı. Besiciler, pazarda bayram mesaisini sürdürdü.

Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde de hayvan pazarlarında hareketlilik devam etti. Besiciler, sabah saatlerinden itibaren hayvan pazarında yerini aldı. Sıkı pazarlık sonrası kurbanlık alan İzzettin Özcan, "Kurbanlık için toklu aldım. 18 bin liraya aldım. Fiyatı normaldir, çok da değildir, az da. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

'SATIŞLAR GEÇEN YILA ORANLA DÜŞTÜ'

Besici Abdulkadir Tarhan da satışların geçen yıla düştüğünü belirterek, "Bu sene satışlar iştahsız. Alıcı pek yok, satıcı da zaten perişan durumda. Geçen yıl daha iyiydi. Küçükbaş hayvan fiyatlar 8 bin liradan başlıyor 20 bin liraya kadar çıkıyor. Koçlar ise 25'ten başlıyor 30'a kadar çıkıyor. Bütün Müslümanların bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederiz" diye konuştu.

Kurbanlıklarının satılmadığını ifade eden Nurullah Esen ise "İnsanlar eskisi gibi kurbanlık almıyor. Bunun birçok nedeni var ama bir neden de özellikle Afrika'da insanlar aç olduğu için vekalet yoluyla oralarda kestiriyorlar. Türkiye'ye göre daha uyguna geldiği için insanlar oraları tercih ediyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu

Özel'le ilgili gündem yaratan iddia Kılıçdaroğlu'na soruldu
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Bakan Gürlek'ten Fenerbahçe talimatı! Dosya yıllar sonra raftan iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş

Özel anlattı! Bahçeli'den sürpriz telefon görüşmesinde "coşku" vurgusu
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Özel'in 'Genel başkanı üyeler seçsin' teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Özgür Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi