Kızıltepe'de Korkunç Cinayet: Aile Başlarından Vurulmuş Halde Bulundu

1) MARDİN'DE ANNE, BABA VE 5 YAŞINDAKİ KIZLARI, BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),

=============================================

2) PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI; O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

AKSARAY'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansındı.

Nakkaş Mahallesi 2826 Sokakta saat 06.30 sıralarında Ferhat Sağlam'a (35) ait 68 DC 434 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden mahallenin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Ferhat Sağlam,öBen işe gidecektim, bir anda bir patlama sesi duydum. Sonra camdan baktığımda aracım yanıyordu dedi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.