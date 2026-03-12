Haberler

Mardin'de kardeşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kardeşler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ş.D., kardeşi C.D.'yi pompalı tüfekle yaraladı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan kavgada bir kişi kardeşini silahla yaraladı.

Kırsal Işıklar Mahallesi'nde Ş.D. ile kardeşi C.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ş.D, kardeşi C.D'yi pompalı tüfekle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Ş.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
