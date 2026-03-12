Mardin'de kardeşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kardeşler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ş.D., kardeşi C.D.'yi pompalı tüfekle yaraladı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırsal Işıklar Mahallesi'nde Ş.D. ile kardeşi C.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Ş.D, kardeşi C.D'yi pompalı tüfekle vurdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli Ş.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar