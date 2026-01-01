Haberler

İlçe otogarını drift alanına çeviren sürücülerin otomobilleri çarpıştı; kaza kamerada

İlçe otogarını drift alanına çeviren sürücülerin otomobilleri çarpıştı; kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde drift atan sürücülerin otomobilleri çarpıştı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, izleyenler sürücüleri tekrar drift yapmaları için teşvik etti.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otogarda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde drift atan sürücülerin otomobilleri çarpıştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kızıltepe ilçesinde dün etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, ilçe otogarında bazı sürücüler otomobilleriyle drift attı. Bu sırada iki otomobil çarpıştı. O anlar, toplanan kalabalık tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Araçlarda hasara neden olan kazaya rağmen izleyenler, 'Tekrar tekrar' diyerek bağırarak sürücüleri yeniden drif yapmaları konusunda yönlendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi