Mardin'de Kar Yağışı Sonrası Ahır Çöktü: 10 Koyun Öldü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kar yağışı sonrası çöken ahırda 10 koyun öldü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Sürekli Mahallesi'nde etkili olan kar yağışının ardından bir ahır, üzerindeki ağırlığa dayanamayarak çöktü. 90 küçükbaş hayvan sağ olarak kurtarılırken, 10 koyunun öldüğü belirlendi. İlçeye bağlı kırsal Demet Mahallesi'nde de 25 dönümlük seranın 15 dönümü de karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Ürünler kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle kent genelinde yolu kapalı olan 40 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.