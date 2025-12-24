Mardin'de Kamyonetin Çarptığı Bisiklet Üzerindeki 2 Kişi Yaralandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 ABG 272 plakalı kamyonet, kırsal Halkalı Mahallesi yolu üzerinde bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet üzerindeki İ.Ç. ile C.Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,