Kızıltepe'de Kamyon ve Traktörde Yangın

Kızıltepe'de Kamyon ve Traktörde Yangın
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki bir kamyon ve tarlada bulunan traktörde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçlarda hasar meydana geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kamyon ve traktörde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürekli Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen seyir halindeki 27 AUB 605 plakalı kamyon ile Günlüce Mahallesi'ndeki bir tarlada tarımsal amaçlı kullanılan traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine her iki bölgeye de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlar sonucu araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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