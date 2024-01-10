Kızıltepe'de İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapıldı
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Kızıltepe ilçesine bağlı Ersoylu Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan bir işçi, malzeme taşıdığı sırada elektrik akımına kapıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
İlçeye bağlı Ersoylu Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Ö.A. (20), malzeme taşıdığı sırada akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ö.A. özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel