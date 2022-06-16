Kızıltepe'de "İlçe Göç Kurulu Toplantısı" yapıldı - Haberler

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Kızıltepe'de "İlçe Göç Kurulu Toplantısı" yapıldı

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Kızıltepe'de 'İlçe Göç Kurulu Toplantısı' yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "İlçe Göç Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "İlçe Göç Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık koordinesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum ve İletişim Grup Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, Türkiye'de göç yönetimi ve düzensiz göç hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ahmet Günel, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

Çam, burada yaptığı konuşmada, çeşitli sebeplerden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmenlere Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını belirterek, Kızıltepe'de de göçmenlerin geçici koruma ile yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Toplantıda daha sonra İl Göç İdaresi Uyum ve İletişim Grup Başkanı Ali Onur Yücedağ tarafından göçmenlerle ilgili sunum yapıldı.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Kızıltepe Hisarcık Mardin Güncel Haberler

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