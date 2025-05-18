Kızıltepe'de İkinci Kattan Havalandırma Boşluğuna Düşen İki Çocuk Yaralandı

Kızıltepe'de İkinci Kattan Havalandırma Boşluğuna Düşen İki Çocuk Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir binanın ikinci katından havalandırma boşluğuna düşen iki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde binanın ikinci katından havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan 2 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde meydana geldi. 404'üncü Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katından havalandırma boşluğuna düşen 2 çocuk, yaralandı. Ailelerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı çocukları mahsur kaldıkları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Çocuklar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki

Maç öncesi Ali Koç'a soğuk duş! Hep birlikte aynı sloganı attılar
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor

Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
RAMS Park'ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı

Şampiyonluk maçında çok konuşulacak Jose Mourinho pankartı
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Kalbi 'yatay' doğdu! Minik Fatma Nur tıp literatürüne giriyor
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.