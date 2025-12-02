Kızıltepe'de Huzur ve Güven Uygulaması Yapıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yapılan 'Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında 752 kişi sorgulandı, 235 araç denetlendi ve çeşitli yerler kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 9 ekip ve 50 personelin katılımıyla genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.
Bu kapsamda 4 okul çevresi, 10 umuma açık yer, 7 metruk bina, 9 park ve bahçe kontrol edildi, 752 kişi sorgulandı, 235 araç ve sürücüsü denetlendi, 7 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadesine yer verildi.
