Kızıltepe'de Hurda Araç Deposunda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir hurda araç deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde hurda araç deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Atatürk Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Nusaybin yolu üzerinde bulunan hurda araç deposundan çıkan alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
