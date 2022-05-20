Kızıltepe'de hayvan barınağı kurulacak - Haberler

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Kızıltepe'de hayvan barınağı kurulacak

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Kızıltepe'de hayvan barınağı kurulacak

Kızıltepe Belediyesi tarafından sokak hayvanları için barınak oluşturulacak.

Kızıltepe Belediyesi tarafından sokak hayvanları için barınak oluşturulacak.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 bin metrekare alan üzerinde yapılması planlanan barınak için ekipler çalışma başlattı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler ilk etapta 70 köpek kulübesi hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, barınağın sıcak bir yuva olacağını belirtti.

Çam, "Modern ve konforlu yapısıyla ihtiyaçları büyük çapta karşılayan merkezde görev yapacak uzman veteriner hekim tarafından sokakta yaşayan can dostlarımızın ön tedavileri yapılabilecek. Yiyecek ihtiyaçları ise belediyemiz ve hayvansever vatandaşlar tarafından karşılanacak." dedi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Sokak Hayvanları, Köpek, Güncel, Haberler

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